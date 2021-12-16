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Происшествия

12 лет на двоих за семь граммов: в Севастополе осудили супружескую пару

Уроженцы Кемеровской области осуждены в Севастополе за попытку сбыта наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супругов 35 и 36 лет», – говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, действовавшая сообща супружеская пара еще в прошлом году приобрела наркотические средства – «соль» и мефедрон – общим весом более семи граммов.

Часть «товара» муж и жена успели разложить по «закладкам» в одном из районов города, остатки хранили у себя. Злоумышленники были задержаны во время одного из «рейдов» к тайникам.

Каждый из супругов получил по шесть лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.

Женщина отбудет наказание в колонии общего режима, а мужчина – строгого. Оба сейчас заключены под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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