Происшествия
12 лет на двоих за семь граммов: в Севастополе осудили супружескую пару
Уроженцы Кемеровской области осуждены в Севастополе за попытку сбыта наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супругов 35 и 36 лет», – говорится в сообщении.
Как выяснило следствие, действовавшая сообща супружеская пара еще в прошлом году приобрела наркотические средства – «соль» и мефедрон – общим весом более семи граммов.
Часть «товара» муж и жена успели разложить по «закладкам» в одном из районов города, остатки хранили у себя. Злоумышленники были задержаны во время одного из «рейдов» к тайникам.
Каждый из супругов получил по шесть лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.
Женщина отбудет наказание в колонии общего режима, а мужчина – строгого. Оба сейчас заключены под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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