Здоровье
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека
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Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 215 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 577 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 831 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 305 человек, выздоровевших за весь период – 114 812.
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Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 213, количество умерших 25.
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека
Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.
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