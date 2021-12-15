Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека

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Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 215 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 577 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 831 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 305 человек, выздоровевших за весь период – 114 812.

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