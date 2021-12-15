Житель Симферополя угнал и продал автомобиль уволившего его работодателя

Симферополец после увольнения угнал автомобиль своего работодателя и продал его вчетверо дешевле реальной стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В отдел полиции Симферополя обратился мужчина с заявлением о том, что мошенники завладели принадлежащим ему автомобилем марки Volkswagen Bora, стоимостью 250 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – По подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний симферополец».

Полицейские установили, что угонщик работал водителем у потерпевшего и после увольнения должен был поставить машину на стоянку.

«Обидевшись на работодателя, он, имея ключи от транспортного средства, незаконно завладел автомобилем и продал его в Санкт-Петербурге за 60 тысяч рублей. Денежные средства, полученные преступным путем, потратил на собственные нужды. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде», – уточнили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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