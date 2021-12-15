Власть
ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты
фото © topwar.ru
В ходе прошедших в Крыму военных учений системы ПВО С-400 «Триумф» «уничтожили» самолеты условного противника, нарушившие воздушное пространство над полуостровом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М», – говорится в сообщении.
В ходе учения расчеты ЗРК «Триумф» выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, где развернули пусковые установки.
После этого расчеты осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим. По легенде учений, «Триумфы» обнаружили самолеты «противника», взяли их на сопровождение и «поразили» электронными пусками.
В Минобороны РФ отметили, что данные учения являются плановыми.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за Крымом. Госпогранслужба Украины закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за границей.
Натовские самолеты прилетели к Крыму со своим заправщиком. Истребители Су-27 Южного военного округа сопроводили самолет-заправщик и два истребителя Франции, а также два самолета-разведчика США над Черным морем.
Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины. Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.
Техники пойдут под суд после случайного катапультирования летчиков в Крыму. Военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух техников, ошибка которых привела к катапультированию пилотов из стоящего на земле самолета.
В Крыму судья попал в аварию и устроил скандал с сотрудниками ДПС видео
Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич попал в ДТП в Ялте и угрожал правоохранителям.
Обратившимся к Путину крымчанам так и не дали оформить их участки
а этот раз жители Фороса записали видеообращение к главе республики Сергею Аксенову.
В Ялте пытались изнасиловать младшеклассника
В Ялте мужчина заманил 8-летнего ребенка в заброшенное здание и пытался изнасиловать.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
вчера
Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды
Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.