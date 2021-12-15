ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты

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В ходе прошедших в Крыму военных учений системы ПВО С-400 «Триумф» «уничтожили» самолеты условного противника, нарушившие воздушное пространство над полуостровом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М», – говорится в сообщении.

В ходе учения расчеты ЗРК «Триумф» выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, где развернули пусковые установки.

После этого расчеты осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим. По легенде учений, «Триумфы» обнаружили самолеты «противника», взяли их на сопровождение и «поразили» электронными пусками.

В Минобороны РФ отметили, что данные учения являются плановыми.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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