Власть
Власти Ялты сделают частично пешеходной ведущую к городской поликлинике улицу
Ялтинская улица имени Пальмиро Тольятти, ведущая к городской поликлинике, станет частично пешеходной.
Об этом по результатам ее инспектирования в рамках ежеутреннего обхода территорий муниципального образования написала на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко.
«Сегодня мы на улице Тольятти, смотрим ее санитарное состояние. По уборке территории вопросы есть, усиливаем работы. Параллельно выполняем и еще одну миссию: продумываем здесь новую схему движения с обустройством пешеходной зоны», – написала градоначальница.
Она обратила внимание, что и люди, и машины сосредоточены здесь на узком пространстве, мешая друг другу, при том, что это единственная улица, которая ведет к городской поликлинике. «Поэтому предлагаем сделать примерно так, как на улице Чехова: часть – пешеходная, часть – с односторонним движением в сторону Боткинской с заездом со стороны остановки «Спартак», – пояснила Павленко, уточнив, что для транспорта экстренных служб предполагается реверсивное движение.
Параллельно, по словам главы администрации, городские власти направят на расчистку улицы Тольятти кадастровых инженеров и муниципальных контролеров. «Общественные территории не должны быть заняты частными заборами», – подчеркнула она, уточнив, что все мероприятия планируется провести в «сжатые сроки».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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