Власть
Власти нашли в Крыму свыше 700 кг «опасного» мяса
В Крыму и Севастополе в ноябре текущего года обнаружен 751 килограмм опасной продукции, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе внеплановых рейдов были проверены предприятия, склады, торговые точки, которые занимаются убоем, хранением, переработкой и реализацией мяса.
В результате вынесено 26 постановлений о привлечении к административной ответственности, 4 предупреждения, наложено административных штрафов на сумму 664 тыс. рублей. Опасная продукция была изъята и сожжена.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму арестовали водителя, сбившего на обочине детей. В Крыму на два месяца взяли под стражу водителя, сбившего двух детей, один из которых умер в больнице.
В Севастополе арбитражный суд отказался закрыть дельфинарий. В понедельник 13 декабря, Арбитражный суд Севастополя отказал властям в иске против владельцев дельфинария в Артбухте.
Пьяный водитель пытался уйти от погони в Кировском районе Крыма. Сотрудники полиции после погони задержали жителя Кировского района Крыма, который, не имея водительских прав, управлял автомобилем в состоянии опьянения.
В Украину не пропустили российскую певицу из-за поездок в Крым. Госпогранслужба не пропустила в Украину российскую певицу и блогера Марию Гусарову, известную под псевдонимом Mary Gu.
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека
Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID
В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.
Какой сегодня праздник 15 декабря фото
Сегодня, 15 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым
На пропускных пунктах придется заполнять анкеты и делать дополнительный ПЦР-тест.
11 декабря
В Севастополе арбитражный суд отказался закрыть дельфинарий
В понедельник 13 декабря, Арбитражный суд Севастополя отказал властям в иске против владельцев дельфинария в Артбухте.