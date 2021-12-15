Власти нашли в Крыму свыше 700 кг «опасного» мяса

В Крыму и Севастополе в ноябре текущего года обнаружен 751 килограмм опасной продукции, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе внеплановых рейдов были проверены предприятия, склады, торговые точки, которые занимаются убоем, хранением, переработкой и реализацией мяса.

В результате вынесено 26 постановлений о привлечении к административной ответственности, 4 предупреждения, наложено административных штрафов на сумму 664 тыс. рублей. Опасная продукция была изъята и сожжена.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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