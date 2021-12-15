В Ялте пытались изнасиловать младшеклассника

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В Ялте мужчина заманил 8-летнего ребенка в заброшенное здание и пытался изнасиловать.

Мальчик возвращался из школы домой. Обычно этот путь он преодолевал в компании одноклассников, но на этот раз оказался один.

По дороге к нему подошел мужчина и предложил показать коллекционные марки. Школьник согласился.

Новый знакомый отвел мальчика в заброшенный дом. Там приказал снять куртку и повалил на землю. Ребенок закричал, Мужчина испугался, что его заметят, и убежал.

Школьник все рассказал матери, та обратилась в полицию. Преступника задержали, он во всем признался, сообщает telegram-канал «Mash на волне». Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14 лет.

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