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Происшествия

В симферопольском СИЗО в гипсе у сидельца нашли iPhone

Как выяснилось, обвиняемый 1987 года рождения, содержащийся в СИЗО-1, выезжал на заседание суда.

При этом был вынужден передвигаться в гипсе, так как у него сломана левая нога. Выявили запрещенную кладь при досмотре по возвращении, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

«При досмотре обвиняемого, прибывшего из суда, сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли мобильный телефон марки «IPhone», который находился под гипсом на левой ноге. Телефон был обнаружен с помощью металлодетектора», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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