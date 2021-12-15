Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +6
море +13

Власть

В Севастополе закрыли два кладбища

В Севастополе для всех видов захоронений закрыли два кладбища. Решение об этом принято на заседании правительства города.

Речь идет об общественном кладбище в селе Ушаковка Балаклавского района и в селе Фронтовом.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сделать это необходимо, так как оба они расположены в границах водоохранных зон.

Тем же постановлением правительство включило в реестр кладбище «Мекензиевы горы» (вторая очередь) с площадью 8,9 гектаров.

Всего на территории Севастополя существует 67 кладбищ. Из них пятнадцать закрыты для всех видов захоронений, одиннадцать – для новых захоронений и подзахоронений. Двадцать четыре – действующие. К остальным относятся военные мемориальные и сельские кладбища.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчь осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях. Из-за аварии на центральном водоводе водоочистной станции с 10:00 Керчь останется без воды.

На обновленной площади Куйбышева в Симферополе устранят ряд недочетов. Подрядчик по благоустройству площади Куйбышева в крымской столице в ближайшее время устранит ряд недочетов.

Глава горхоза Севастополя назвал виновников мусорного коллапса. Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов назвал главных виновных в «мусорной проблеме» региона.

Отремонтированный общественный туалет в Ялте снова атаковали вандалы. В Ялте многострадальная уборная снова подверглась атаке несовершеннолетних вандалов.

Здоровье
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека

Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека

Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.

Коронавирус в Крыму
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.

Общество
Какой сегодня праздник 15 декабря

Какой сегодня праздник 15 декабря фото

Сегодня, 15 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Более 60 процентов школ Крыма нуждаются в капитальном ремонте

Более 60 процентов школ Крыма нуждаются в капитальном ремонте

Большая часть школ на территории Крыма нуждаются в капитальном ремонте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации