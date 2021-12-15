Власть
В Севастополе закрыли два кладбища
В Севастополе для всех видов захоронений закрыли два кладбища. Решение об этом принято на заседании правительства города.
Речь идет об общественном кладбище в селе Ушаковка Балаклавского района и в селе Фронтовом.
По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сделать это необходимо, так как оба они расположены в границах водоохранных зон.
Тем же постановлением правительство включило в реестр кладбище «Мекензиевы горы» (вторая очередь) с площадью 8,9 гектаров.
Всего на территории Севастополя существует 67 кладбищ. Из них пятнадцать закрыты для всех видов захоронений, одиннадцать – для новых захоронений и подзахоронений. Двадцать четыре – действующие. К остальным относятся военные мемориальные и сельские кладбища.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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