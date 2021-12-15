В Крыму судья попал в аварию и устроил скандал с сотрудниками ДПС

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Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич попал в ДТП в Ялте и угрожал правоохранителям.

Его диалог с сотрудниками ДПС попал на видео, сообщает «Пятый канал».

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 14 декабря. Водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь во встречном направлении на улице Рузвельта, не справился с управлением и врезался в припаркованный Porsche Cayenne. В результате аварии никто не пострадал.

«Устроивший ДТП водитель представился прибывшим сотрудникам ДПС судьей Юрием Гулевичем. По предварительным данным, он был пьян и отказался от процедуры медосвидетельствования. Кроме того, мужчина угрожал правоохранителям и хватал их за одежду. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что Гулевич еле держится на ногах, показывает документы и говорит, что правоохранители не имеют права его останавливать», – сообщает телеканал.

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