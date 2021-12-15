В Крыму мечтают о возобновлении паромного и авиасообщения с Турцией

Турция не планирует и не будет возобновлять транспортное сообщение с Крымом.

Республика Крым «готова и заинтересована в возобновлении паромного и авиасообщения с Турцией», сообщил журналистам заместитель постоянного представителя Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев в рамках проведения крымскотатарских дней в Анкаре. Об этом пишет ТАСС.

«У нас есть замечательный новый международный аэропорт, у нас есть возможность принимать суда, в том числе из Турции. Надо говорить об этом, мы в этом, естественно, заинтересованы. Мы заинтересованы в загрузке нашего аэропорта международными рейсами, там есть международный терминал и все возможности для прохождения границы, и все готово. Вопрос в желании, и я думаю, что все это состоится. С какой стороны это начнется, трудно сказать, но вода камень точит, и тут закрывать глаза на существующую реальность у мира не получится», - подчеркнул Соломенцев.

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