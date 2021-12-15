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Коронавирус в Крыму

В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

08:11 среда, 15 декабря 2021
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

фото © www.inform.kz

В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.

Об этом рассказал врио министра здравоохранения Константин Скорупский.

«В определенные моменты были сбои в части проведения закупок. На сегодня федеральным бюджетом выделена сумма более чем в 180 миллионов рублей на закупку препаратов, и сегодня уже заканчивается поставка. Мы уже распределяем лекарственные средства, они поступают дробно. Был ажиотажный спрос на противовирусные препараты, но мы провели достаточно удачную работу в этом направлении, все препараты закуплены, поступают и сразу распределяются по медучреждениям», - рассказал глава Минздрава РК.

Он также отметил, что есть определенный набор препаратов, использующейся при лечении коронавирусом.

«Есть схема лечения, она утверждена методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. Она включает, в первую очередь, противовирусную терапию, антикоагулянты, жаропонижающие и иммуностимулирующие. Это основные группы препаратов, которые применяются», - подчеркнул Скорупский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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