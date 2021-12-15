Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе студентов за прививки от COVID-19 поощряют деньгами ● Эпидситуация в вузах Крыма и Севастополя: сколько заболевших и привитых ● В Крыму пенсионерам без QR-кода отменят льготный проезд в электричках ● Развожаев пригрозил закрыть предновогоднюю торговлю в Севастополе ● Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID
фото © www.inform.kz
В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.
Об этом рассказал врио министра здравоохранения Константин Скорупский.
«В определенные моменты были сбои в части проведения закупок. На сегодня федеральным бюджетом выделена сумма более чем в 180 миллионов рублей на закупку препаратов, и сегодня уже заканчивается поставка. Мы уже распределяем лекарственные средства, они поступают дробно. Был ажиотажный спрос на противовирусные препараты, но мы провели достаточно удачную работу в этом направлении, все препараты закуплены, поступают и сразу распределяются по медучреждениям», - рассказал глава Минздрава РК.
Он также отметил, что есть определенный набор препаратов, использующейся при лечении коронавирусом.
«Есть схема лечения, она утверждена методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. Она включает, в первую очередь, противовирусную терапию, антикоагулянты, жаропонижающие и иммуностимулирующие. Это основные группы препаратов, которые применяются», - подчеркнул Скорупский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID
В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.
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