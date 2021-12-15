Курорт
Туристический кешбэк в Крыму поддержат сотни отелей и санаториев
фото © Новости Крыма
Крым имеет все шансы стать лидером по числу бронирований в рамках очередного этапа туристического кешбэка.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства курортов и туризма. Ранее Ростуризм заявил о старте продаж в рамках программы поддержки внутреннего туризма с 18 января.
Акция рассчитана на три месяца и завершится 12 апреля. Воспользоваться 20% возвратом стоимости отдыха можно будет с 18 января по 30 апреля.
«Уверен, что к программе подключится еще больше качественных классифицированных объектов размещения, что позволит турбизнесу уверенней войти в высокий курортный сезон 2022 года», - сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он отметил, что на предыдущих этапах в программе приняли участие более 140 крымских объектов размещения, в том числе более двадцати санаториев.
Глава министерства подчеркнул, что Крым активно участвует в программе государственного субсидирования поездок по России, разработанной Федеральным агентством по туризму.
Благодаря этому регион традиционно лидирует по числу бронирований, в том числе и по туристическому кешбэку. Ранее член экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко заявил, что следующий курортный сезон может превысить рекордные показатели уходящего года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма передумали вводить курортный сбор в 2022 году. Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные регионами России.
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