Туристический кешбэк в Крыму поддержат сотни отелей и санаториев

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Крым имеет все шансы стать лидером по числу бронирований в рамках очередного этапа туристического кешбэка.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства курортов и туризма. Ранее Ростуризм заявил о старте продаж в рамках программы поддержки внутреннего туризма с 18 января.

Акция рассчитана на три месяца и завершится 12 апреля. Воспользоваться 20% возвратом стоимости отдыха можно будет с 18 января по 30 апреля.

«Уверен, что к программе подключится еще больше качественных классифицированных объектов размещения, что позволит турбизнесу уверенней войти в высокий курортный сезон 2022 года», - сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, что на предыдущих этапах в программе приняли участие более 140 крымских объектов размещения, в том числе более двадцати санаториев.

Глава министерства подчеркнул, что Крым активно участвует в программе государственного субсидирования поездок по России, разработанной Федеральным агентством по туризму.

Благодаря этому регион традиционно лидирует по числу бронирований, в том числе и по туристическому кешбэку. Ранее член экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко заявил, что следующий курортный сезон может превысить рекордные показатели уходящего года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма передумали вводить курортный сбор в 2022 году. Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные регионами России.

Грозит ли Крыму «туристический бум» в сезоне-2022. Туристический поток в Крым в следующем курортном сезоне может превысить рекордные показатели этого года, высокий спрос на санаторно-курортный отдых в регионе сохраняется.

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях. Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

Большинство крымских отелей рискуют с 1 января оказаться вне закона. В Крыму начали проверять отели и гостиницы на соответствие заявленным звездам.