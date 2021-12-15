Севастопольские виноградники собираются отдать под застройку

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На территории Севастополя более 600 гектаров виноградников собираются застроить. Соответствующая информация содержится в градостроительной концепции комплексного развития города.

В рамках реализации концепции севастопольцев собираются обеспечить доступным - служебным или социальным жильем, общая площадь которого составит не менее 270 тысяч квадратных метров. Документацию подготовило ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», передают «РИА Новости Крым».

В материалах исследования отмечается, что сейчас в центральной части Севастополя можно комплексно развивать территорию площадью 1196 гектаров. Перспективным являются 903 гектара. Свободны от застройки 460 гектаров. Пригодная для реновации промышленная территория – 120 гектаров. Виноградники в Нахимовском и Балаклавском районах, имеющие пометку «заброшенные», - 616 гектаров. При этом общая площадь севастопольских виноградников составляет чуть более 4700 гектаров.

Виноградники, которые назвали «заброшенными», расположены в Северной части Севастополя - 268 гектаров, у Сапун-горы - 40 и 147 гектаров, у седьмого километра Балаклавского шоссе - 66 гектаров, а также у шестого километра Балаклавского шоссе – почти 92 гектара.

В сельскохозяйственном департаменте не ответили журналистам, обращались ли к ним сотрудники ООО «ЕСК-ПРОЕКТ» за оценкой перспектив использования указанных территорий для дальнейшей виноградарской деятельности, однако пообещали ответить позже.

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