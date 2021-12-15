Происшествия
Рецидивист украл из спальни крымчанки 90 тысяч рублей и кольцо
В отделение полиции обратилась жительница Симферополя, которая сообщила о том, что из ее спального гарнитура пропали 90 тысяч рублей и женское кольцо из медицинского сплава.
По горячим следам правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Как установили правоохранители, злоумышленник проник на территорию частного домовладения воспользовавшись забытыми в воротах ключами. А отогнув металлопластиковое окно – проник в дом», — рассказали в пресс-службе.
Похищенные деньги мужчина потратил, а кольцо сотрудники полиции нашли в его доме.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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