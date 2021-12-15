Рецидивист украл из спальни крымчанки 90 тысяч рублей и кольцо

В отделение полиции обратилась жительница Симферополя, которая сообщила о том, что из ее спального гарнитура пропали 90 тысяч рублей и женское кольцо из медицинского сплава.

По горячим следам правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Как установили правоохранители, злоумышленник проник на территорию частного домовладения воспользовавшись забытыми в воротах ключами. А отогнув металлопластиковое окно – проник в дом», — рассказали в пресс-службе.

Похищенные деньги мужчина потратил, а кольцо сотрудники полиции нашли в его доме.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чайником по голове: севастополец избил мать, защищая выпивку. В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, избившего собственную мать в пылу ссоры.

На автовокзале в Севастополе таксист жестоко избил охранника. В Севастополе таксист, остановившийся в неположенном месте – на стоянке общественного транспорта на автовокзале – жестоко избил охранника в ответ на замечание покинуть территорию. Полиция проводит проверку.

Сотрудница офиса микрозаймов в Крыму обворовала свое место работы. В Симферополе сотрудники полиции по «горячим следам» задержали женщину, подозреваемую в присвоении денежных средств своего работодателя, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Больше всего случаев взяточничества в Крыму зафиксировано в детсадах и больницах. Садик и больница – это низовая, бытовая коррупция. И по статистике наибольшее количество коррупционных правонарушений, связанных со взяточничеством, происходит в низовой коррупции.