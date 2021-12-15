Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +13

Происшествия

Рецидивист украл из спальни крымчанки 90 тысяч рублей и кольцо

13:48 среда, 15 декабря 2021

В отделение полиции обратилась жительница Симферополя, которая сообщила о том, что из ее спального гарнитура пропали 90 тысяч рублей и женское кольцо из медицинского сплава.

По горячим следам правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Как установили правоохранители, злоумышленник проник на территорию частного домовладения воспользовавшись забытыми в воротах ключами. А отогнув металлопластиковое окно – проник в дом», — рассказали в пресс-службе.

Похищенные деньги мужчина потратил, а кольцо сотрудники полиции нашли в его доме.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чайником по голове: севастополец избил мать, защищая выпивку. В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, избившего собственную мать в пылу ссоры.

На автовокзале в Севастополе таксист жестоко избил охранника. В Севастополе таксист, остановившийся в неположенном месте – на стоянке общественного транспорта на автовокзале – жестоко избил охранника в ответ на замечание покинуть территорию. Полиция проводит проверку.

Сотрудница офиса микрозаймов в Крыму обворовала свое место работы. В Симферополе сотрудники полиции по «горячим следам» задержали женщину, подозреваемую в присвоении денежных средств своего работодателя, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Больше всего случаев взяточничества в Крыму зафиксировано в детсадах и больницах. Садик и больница – это низовая, бытовая коррупция. И по статистике наибольшее количество коррупционных правонарушений, связанных со взяточничеством, происходит в низовой коррупции.

Здоровье
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека

Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека

Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.

Коронавирус в Крыму
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.

Общество
Какой сегодня праздник 15 декабря

Какой сегодня праздник 15 декабря фото

Сегодня, 15 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Севастополе арбитражный суд отказался закрыть дельфинарий

В Севастополе арбитражный суд отказался закрыть дельфинарий

В понедельник 13 декабря, Арбитражный суд Севастополя отказал властям в иске против владельцев дельфинария в Артбухте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации