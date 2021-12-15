Прогноз погоды в Крыму на среду 15 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный втер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 31 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 99 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 97 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 8, в Сочи - 15, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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