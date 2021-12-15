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Власть

Прибытие двух самолетов в Симферополь задерживается из-за тумана

14:52 среда, 15 декабря 2021

Прибытие двух самолетов в аэропорт Симферополь задерживается из-за тумана.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Прибытие двух самолетов задерживается в аэропорту Симферополь из-за тумана. Командиры этих рейсов приняли решение совершить посадку на запасном аэродроме в Краснодаре», – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время прибытие и отправление остальных самолетов в аэропорту осуществляется штатно, уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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