Перекрытие движения: в Симферопольском районе на неделю закроют дорогу

Движение по автодороге Гвардейское - Красное в Симферопольском районе временно перекроют из-за ремонта на железнодорожных путях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Ограничение вводится с утра 24 декабря и до полуночи 30 декабря.

«Движение по автомобильной дороге межмуниципального значения Гвардейское - Красное будет временно прекращено на этот период в связи с проведением ремонтных работ на переезде железнодорожного перегона Остряково – Симферополь Грузовой», - проинформировали в ведомстве.

Транспорт будет следовать по временной схеме, о чем водителей проинформируют соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения.

Жителей и гостей полуострова просят учитывать эту информацию при планировании поездок в указанном направлении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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