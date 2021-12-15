Обратившимся к Путину крымчанам так и не дали оформить их участки

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а этот раз жители Фороса записали видеообращение к главе республики Сергею Аксенову.

Жители поселка Форос уже восьмой год не могут завершить оформление своих участков в собственность. Не помогло даже обращение к президенту Владимиру Путину.

Напомним, что форосцы обратились к главе государства год назад. Они рассказали, что право на землю они получили еще при Украине, тогда же на этих участках было разрешено индивидуальное жилищное строительство. Тогда госакты успели получить несколько десятков граждан, но и им сейчас запрещают начинать строительство на их же земле. При этом еще более сотни жителей не до сих пор пытаются реализовать свое право на оформление собственности.

Несмотря на то, что люди не раз подтвердили свое право на владение участками, выиграв споры в многочисленных судах, местные власти продолжают их игнорировать. При этом, отмечают ялтинцы, на территории поселка начали строить здание, возведение которого местные власти быстро одобрили несмотря на то, что земля под ним так же, как и остальные участки, попала в «спорную градостроительную ситуацию».

«На тот момент, когда мы записывали первое видеообращение, с нами вышли на связь, нас успокоили, наобещали все. Но год прошел, а воз и ныне там», - заявили активисты.

Жители Фороса требуют, чтобы чиновники ответили им на два вопроса: когда порядка 150 человек смогут использовать свое право на получение собственности и когда администрация Ялты закончит диалог с ними.

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