На Северной стороне Севастополя построят новую автостанцию и трехэтажный рынок

В районе площади Захарова на Северной стороне Севастополя будет построена новая автостанция, а также здание трехэтажного крытого рынка.

Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства.

«Документацией предлагается формирование земельного участка для размещения объектов капитального строительства: здания автостанции «Северная» и пиронов для посадки и высадки пассажиров», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

В будущем власти Севастополя намерены благоустроить территорию набережной – сделать это, как уточнил докладчик, планируется после истечения договоров на аренду участков, которые сейчас заняты торговыми объектами.

«После реализации мероприятий по благоустройству данной территории, при необходимости возможно рассмотреть вопрос по размещению там нестационарных торговых объектов – если будет такая необходимость», – добавил глава департамента архитектуры.

При этом проектировщиками уже предложено альтернативное место торговли – им должна стать территория, находящаяся между улицами Доронина и Леваневского. Действующий на этом участке рынок планируют сохранить, однако сделать его крытым и трехэтажным.

В то же время благоустройство территории и строительство новой автостанции потребует изъятия двух земельных участков. Первый расположен по улице Леваневского, 8 и занят двухэтажным зданием, площадью 129 квадратных метров. Второй находится на площади Генерала Захарова, 14 и занят кафе, площадью 68 квадратных метров (находится сбоку от действующей кассы автостанции).

О том, что территорию площади Захарова ожидает преображение, в августе текущего года сообщал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Тогда же он рассказал об идее создания в Севастополе масштабного транспортного узла в районе нынешних авто- и железнодорожного вокзалов.

«На сегодняшний день мы как Департамент транспорта видим идею создания так называемого мультимодального вокзала, где человек в рамках одной транспортной доступности может воспользоваться любым видом транспорта: море, троллейбус, автобус, городская электричка, пригород. То есть человеку не надо покидать территорию одного объекта, и он может как уехать в любую точку города Севастополя, так и воспользоваться пригородным автобусами», – пояснял чиновник.

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