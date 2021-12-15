Власть
На обновленной площади Куйбышева в Симферополе устранят ряд недочетов
Подрядчик по благоустройству площади Куйбышева в крымской столице в ближайшее время устранит ряд недочетов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
«Работы на общественных и дворовых территориях продолжаются, однако на некоторых объектах необходимо увеличить количество рабочих и техники, согласовать планы и графики работ. (…) Также побывал на площади Куйбышева, где недавно была открыта благоустроенная территория. Уложена новая плитка, смонтированы скамейки, расставлены урны, посажены новые деревья, для детей установлены качели», — пишет Гоцанюк.
В то же время, по словам председателя крымского правительства, ему пришлось указать подрядчику на ряд недочетов, которые должны быть устранены в ближайшее время.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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