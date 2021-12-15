Крым не стал самым популярным направлением у туристов на Новый год

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Россияне предпочитают развитую инфраструктуру и наличие развлечений.

Крым занял всего лишь пятую позицию в рейтинге регионов РФ, которые выбирают туристы для проведения новогодних каникул.

Рейтинг составили эксперты туристического оператора «Дельфин», передают «Известия». Третье место заняли горнолыжные туры – Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье. Затем идут Кавминводы. Далее в рейтинге Крым, Великий Устюг, Санкт-Петербург, столица России, «Золотое кольцо», Казань.

Лидирует в рейтинге Сочи. Он намного интереснее туристам, нежели Крым. Людей привлекает развитая инфраструктура, наличие развлечений, к примеру – «Сочи Парк», где есть многочисленные аттракционы.

Ранее цены на отдых в крымских отелях в новогодний период резко взлетели, сообщили туристические операторы. Чтобы отдохнуть в пятизвездочной гостинице в январе гражданам нужно будет заплатить не менее 90 тысяч рублей за двоих.

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