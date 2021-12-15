Новый год в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе установили самую большую в Крыму елку ● Крым в тройке лидеров популярности у туристов на Новый год ● В Крыму «новогодний стол» подорожал на 15 процентов ● Почти два десятка елочных базаров откроются в Симферополе через неделю ● Отдыхать в Крыму стоит дороже, чем в Сочи или Турции
Крым не стал самым популярным направлением у туристов на Новый год
фото © anextour-rostov.com
Россияне предпочитают развитую инфраструктуру и наличие развлечений.
Крым занял всего лишь пятую позицию в рейтинге регионов РФ, которые выбирают туристы для проведения новогодних каникул.
Рейтинг составили эксперты туристического оператора «Дельфин», передают «Известия». Третье место заняли горнолыжные туры – Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье. Затем идут Кавминводы. Далее в рейтинге Крым, Великий Устюг, Санкт-Петербург, столица России, «Золотое кольцо», Казань.
Лидирует в рейтинге Сочи. Он намного интереснее туристам, нежели Крым. Людей привлекает развитая инфраструктура, наличие развлечений, к примеру – «Сочи Парк», где есть многочисленные аттракционы.
Ранее цены на отдых в крымских отелях в новогодний период резко взлетели, сообщили туристические операторы. Чтобы отдохнуть в пятизвездочной гостинице в январе гражданам нужно будет заплатить не менее 90 тысяч рублей за двоих.
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