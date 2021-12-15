Власть
Керчь осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях
Из-за аварии на центральном водоводе водоочистной станции с 10:00 Керчь останется без воды.
Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
«Вода Крыма» рассчитывает завершить ремонт в течение суток. Градоначальник призвал керчан сделать запас питьевой воды на данный период.
По подвозу воды жителям города рекомендовали обращаться в диспетчерскую службу ГУП РК «Вода Крыма» по телефону 89787431949.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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