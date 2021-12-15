Какой сегодня праздник 15 декабря

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Сегодня, 15 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день чая (International Tea Day)

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается День чая (Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

Цель сегодняшнего Дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.

Решение отмечать праздник именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах, во время Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte Allegre, Бразилия). Именно в этот день была принята Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии в 1773 году.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — памятная дата, которая отмечается в России 15 декабря, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию.

Так, в 2012 году, по данным Международного института прессы (International Press Institute, IPI), в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали.

День Аввакума

Народный праздник «День Аввакума» отмечается 15 декабря (по старому стилю – 2 декабря). В церковном календаре это день почтения памяти ветхозаветного пророка Аввакума — восьмого из двенадцати малых пророков. Другие названия праздника: «Аввакум», «Абакум», «День пророка Аввакума», «Аввакумовы обереги». На Руси в этот день было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Также сегодня, 15 декабря, отмечают такие праздники:

- День радиотехнических войск ВКС РФ

- День памяти святого пророка Аввакума

- День памяти жертв «Греческой операции» НКВД

- День работников суда в Украине

- Ночь валяния под лавкой

- День приручения уличных фонарей

- День света и световых технологий (Light and Light-based Technologies Day)

- День Заменгофа (Zamenhofa Tago)

- День кекса (National Cupcake Day) в США

- День кошачьих пастухов (National Cat Herders Day) в США

- День энергетика Казахстана

- День «Билля о правах» (Bill of Rights Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афанасий, Онисифор, Степан, Андрей, Кирилл, Иоанникий, Аввакум, Ираклемон, Исе (Иессей), Миропия, Момей, Соломон.

Что происходило 15 декабря в прошлые годы

1025 - При подготовке похода на Сицилию в возрасте около 69 лет умер византийский император Василий II Болгаробоец.

1640 - герцог Жуан Браганский вступил на португальский престол под именем Жуан IV.

1699 - Введение юлианского календаря в Московии. Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от «сотворения мира» введен новый календарь. Отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января.

1791 - в США вступил в действие после ратификации Билль о правах (неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США, закрепляющие основные права и свободы человека и гражданина)

1934 - в Киеве по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 «членов» вымышленного чекистами «Объединение украинских националистов» (в том числе Григорий Косынка, Кость Ураган, Иван Крушельницкий и др. ..)

1966 - французский астроном Дольфус открыл десятый спутник Сатурна. Спутник получил название Янус.

1976 - Независимое государство Самоа принято в ООН (островная страна в Тихом океане с населением в 188,5 тысяч человек)

1982 - вновь открыта граница между Испанией и Британской колонией Гибралтар.

1997 - Самолет ТУ-154 разбился около аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Погибло 85 человек.

2000 - Остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС. Чернобыльская атомная электростанция полностью выведена из работы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 декабря. Какие праздники будут завтра?

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