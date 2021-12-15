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Власть

Инстаграм заблокировал администрацию Симферополя

14:48 среда, 15 декабря 2021

Официальную страницу администрации Симферополя заблокировали в соцсети «Instagram».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Сообщается, что страницу заблокировали «из-за нарушений норм сообщества».

В результате администрации крымской столицы пришлось создать новый аккаунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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