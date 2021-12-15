Власть
Инстаграм заблокировал администрацию Симферополя
Официальную страницу администрации Симферополя заблокировали в соцсети «Instagram».
Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Сообщается, что страницу заблокировали «из-за нарушений норм сообщества».
В результате администрации крымской столицы пришлось создать новый аккаунт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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