Глава горхоза Севастополя назвал виновников мусорного коллапса

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов назвал главных виновных в «мусорной проблеме» региона.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам года.

По словам Горлова, в городе более двух с половиной тысяч контейнерных площадок, на которых установлено порядка 11 тысяч контейнеров. При этом ни контейнеры, ни «лодки» не предназначены для строительного мусора, хотя он регулярно там появляется. В частности, из-за строителей, сказал глава горхоза.

«Приехал оператор, опорожнил контейнер, вывез мусор. За ним строймашина – и закидала этот контейнер. А людям уже выбрасывать некуда. Образовываются свалки. Их немного, н мы их знаем. И активно работу ведем с этими горе-строителями, которые нам захламляют город», – сказал Горлов.

Еще одна категория недобросовестных «мусоропроизводителей» – объекты торговли, и особенно, как ни странно, маленькие. Например, кафе. Именно от них инфраструктуре города «прилетает» больше всего: «стаканчиков и всего остального». При этом паспорта отходов компании делают хитро: «заведомо уменьшая или какие-то действия производя», отметил Горлов.

Изменить ситуацию позволят новые нормы накопления ТБО для коммерческих структур, которые уже разработаны в правительстве, сказал Горлов. И добавил, что на простых жителях города это никак не отразится.

«Почему объект, который предоставляет услугу в части торговли на первом этаже многоквартирного жилого дома должен платить столько же, сколько бабушка в однокомнатной квартире? Разумеется, это будет пересматриваться. Документ уже подготовлен», – сказал глава горхоза.

Исходя из его слов, еще одна причина мусорного застоя заключается в том, что число контейнеров остается прежним, тогда как численность населения растет, причем далеко не все заключают договора на вывоз ТКО с региональным оператором.

С одной стороны, это дает возможность последнему гасить долги перед контрагентами, которые по разным причинам накопились еще с 2018 года. С другой – лишает возможности увеличить объем ресурсов для обеспечения чистоты из-за отсутствия на то юридических оснований и соответствующей оплаты.

«По статистике у нас 509 тысяч человек населения. А заключено договорных отношений – 420 тысяч. То есть остальные – это люди, которые либо не заключили договор оферты, либо не хотят оплачивать», – уточнил Горлов.

Он добавил, что эти люди «должны быть в судах или в добровольном погашении» (долгов – ред.).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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