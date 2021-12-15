ФСБ задержала 19-летнего алуштинца с крупной партией наркотиков

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты, который закупил партию наркотиков для дальнейшей перепродажи.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

«Житель города Алушты, 2002 года рождения, приобретал с целью сбыта психотропные и наркотические вещества и хранил в тайниках неподалеку от места жительства. Наркоделец был задержан УФСБ совместно с МВД по Республике Крым. У задержанного обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, именно амфетамин, мефедрон и метилэфедрон, общим весом более полтора килограммов», - сообщают силовики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере».

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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