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Происшествия

Чайником по голове: севастополец избил мать, защищая выпивку

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, избившего собственную мать в пылу ссоры.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Как выяснили правоохранители, тридцатитрехлетний мужчина увлекался спиртными напитками. Именно это стало темой для разговора, а потом и для ссоры между сыном и матерью.

«После словесной перепалки мужчина схватил со стола электрический чайник и ударил им по голове 56-летней родственницы», – рассказали в ведомстве.

Получившая травмы женщина обратилась с заявлением в полицию и в больницу.

После визита в квартиру потерпевшей участковых мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно документу, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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