Более 60 процентов школ Крыма нуждаются в капитальном ремонте

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Большая часть школ на территории Крыма нуждаются в капитальном ремонте.

Об этом сегодня на заседании президиума Госсовета республики сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик.

«Если проанализировать школы республики по потребности в ремонтных работах, то нужно сказать, что 202 образовательные организации не имеют потребности в проведении капитального ремонта, 248 организаций требуют проведения капитального ремонта в виде отдельных работ, также 95 организаций требуют проведения полного капитального ремонта, из них 88 зарегистрированы в программе министерства просвещения на получение федеральной субсидии», – сообщила Лаврик.

В этом году в рамках республиканской адресной инвестиционной программы выполнены капитальные ремонты на 173 объектах на сумму 960 млн рублей, на 2022-2024 годы запланированы ремонты 59 объектов на 1,258 млрд рублей. На программу капитального ремонта до 2023 года запланировано из федерального бюджета 1,154 млрд рублей, уточнила министр.

Всего в Крыму 545 общеобразовательных учебных заведений, из которых 522 – муниципальные, 16 – республиканские, 6 – частные и 1 – федеральное («Артек»). При этом 11 действующих школ построено еще в XIX веке, 518 – в прошлом столетии, и только 16 – в этом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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