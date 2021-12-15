Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды

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Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.

Жители всех российских регионов, в том числе и Крыма, теперь смогут получить документ о перенесенном COVID-19, даже если они не сообщали о болезни и не получали официально поставленный диагноз. Для подтверждения статуса переболевшего коронавирусом достаточно будет данных о положительном ПЦР-тесте.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.

«У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь», — пояснила чиновница, добавив, что подтверждать перенесенное заболевание будут тестом на наличие антител.

Новая норма коснется всех, кто получал положительные ПЦР-тесты с 1 января 2021 года. Это существенно облегчит жизнь гражданам, которые перенесли коронавирус «на ногах» без обращения в медицинские учреждения. До этого, как напомнили ForPost в Минздраве Республики Крым, люди без официального диагноза COVID-19 не вносились в федеральный регистр заболевших. Соответственно, получить QR-код о перенесенном заболевании им было невозможно.

Сегодня диагноз COVID-19 ставится на основании клинического обследования, эпидемиологического анамнеза, а также результатов диагностических и лабораторных исследований, напомнили в крымском ведомстве.

«При отрицательном результате лабораторного исследования, проведенного при помощи ПЦР-теста, и наличии клинической картины заболевания новой коронавирусной инфекцией назначается повторный ПЦР-тест, а также дополнительные диагностические лабораторные исследования», – рассказали ForPost в ведомстве, добавив, что данные о ложноположительных или ложноотрицательных результатах ПЦР-тестов у них отсутствуют.

Вместе с тем суммы, которые тратятся на лечение одного пациента с новой коронавирусной инфекцией, могут разниться в шесть раз, в среднем от 50 до 300 тысяч рублей. Все зависит от того, насколько тяжелым оказывается случай, сообщили ForPost в Территориальном фонде ОМС Республики Крым.

«Стоимость лечения при легком течении в зависимости от уровня медицинской организации, в которой проводится лечение, составляет от 48 до 64 тысяч рублей, при среднетяжелом — от 104 до 140 тысяч рублей, при тяжелом — от 156 до 208 тысяч рублей, при крайне тяжелом — от 255 до 340 тысяч», — рассказали в Территориальном фонде.

По информации ТФОМС, среднетяжелый пациент может провести в стационаре до 13 дней, тяжелый — до 20 дней.

В тексте использованы материалы: Форпост

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