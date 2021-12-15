Аномальные пробки в Симферополе: где самая сложная ситуация

Автомобильные заторы зафиксированы на дорогах Симферополя в среду утром, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку на 8 баллов.

Самая сложная ситуация отмечается на улицах Воровского, Александра Невского, Луговая, Севастопольская, Русская, Киевская, Зенитная, Гражданская, проспекте Победы. Они «горят» бордовым. Также затруднено движение на улицах Шмидта, Балаклавская, Элеваторная, Москалева, бульваре Ленина, Троллейбусная, Героев Сталинграда. Сервис «окрасил» их в красный цвет.

Дорожную обстановку осложняют погодные условия и аварии.

В частности, из-за ДТП большой затор образовался на выезде с Луговой на проспект Победы, скорость проезда этого участка минимальна и не превышает нескольких километров в час. Жителям и гостям крымской столицы рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные варианты объезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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