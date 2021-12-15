Власть
Аксенов приказал мэру Симферополя извиниться перед горожанами
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу городского главы Симферополя Валентина Демидова.
Несколько раз переносились сроки по благоустройству дворовых и общественных территорий в том числе и по площади Ленина.
«Было бы неплохо и по площади Ленина извиниться», — призвал Аксенов.
«Хочу выразить слова извинения перед жителями по благоустройству и заверить, что работы по благоустройству дворовых территорий до конца года работы мы завершим.
По площади Ленина были замечания, на устранение которых, требуется больше времени, чтобы выполнить работы качественно», — сказал глава администрации Симферополя на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Симферополь.
Глава Крыма потребовал, чтобы на сайте администрации города опубликовали список дворов Симферополя и сроки сдачи объектов для ознакомления.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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