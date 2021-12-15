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Власть

Аксенов приказал мэру Симферополя извиниться перед горожанами

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу городского главы Симферополя Валентина Демидова.

Несколько раз переносились сроки по благоустройству дворовых и общественных территорий в том числе и по площади Ленина.

«Было бы неплохо и по площади Ленина извиниться», — призвал Аксенов.

«Хочу выразить слова извинения перед жителями по благоустройству и заверить, что работы по благоустройству дворовых территорий до конца года работы мы завершим.

По площади Ленина были замечания, на устранение которых, требуется больше времени, чтобы выполнить работы качественно», — сказал глава администрации Симферополя на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Симферополь.

Глава Крыма потребовал, чтобы на сайте администрации города опубликовали список дворов Симферополя и сроки сдачи объектов для ознакомления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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