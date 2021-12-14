Власти заявили, что вернули в свое русло вышедшую из берегов реку в Ялте

фото © пресс-служба администрации Ялты

Река Дерекойка, затопившая десятки домов во время летнего наводнения в Ялте, после расчистки вернулась в свое русло.

Об этом в своем Telrgram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Почти полгода прошло после большого потопа в Ялте, когда из-за обильных осадков река Дерекойка и ее левый приток Гува вышли из берегов, в результате чего пострадали десятки домов. Сейчас завершаем работы по расчистке Дерекойки в районе кооператива «Хуторок» и улицы Джафера Сейдамета и ее возвращению в родное русло, которые длились почти месяц. И уже завтра река пойдет по своему руслу – там, где она была и должна быть», – отметила градоначальница, посетив накануне пострадавшие участки.

В то же время, по словам Павленко, «очень важно» решить вопрос обустройства здесь подъезда для жителей этого микрорайона. «Надо продумать сооружение мостиков», – уточнила она.

Глава администрации города также проинформировала, что за счет средств, выделенных министерством транспорта Крыма, проводится расчистка территории в районе троллейбусного парка, которую в народе назвали «кладбищем троллейбусов», откуда вывозится весь лишний грунт. «Очень хочется вернуть уют этому ялтинскому уголку, а людям – привычную комфортную жизнь», – заключила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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