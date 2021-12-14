Власти утвердили шесть районов новой застройки Севастополя

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На заседании градостроительного совета, состоявшемся в правительстве Севастополя 13 декабря, были утверждены шесть перспективных территорий комплексного развития. Напомним, впервые такие районы перспективного развития презентовали 10 августа.

Таким образом, в ближайшие 10 лет власти региона намерены интенсивно развивать и застраивать шесть локаций.

Это:

№ 1 — Северный — территория освоения 268 га.

В рамках застройки территорий Северной стороны, предполагается создание административного квартала на землях бывшего совхоза имени Софьи Перовской. Этот проект, по словам губернатора Михаила Развожаева очень важен. Он заявил, что реализация проекта политической воли. Тем не менее новый район должен стать еще одной точкой развития города.

№ 3 — «Сапун-гора 1» — 40,55 га + № 4 — «Сапун-гора 2» — 147,8 га.

На участках отсутствуют инженерные сети, которые необходимо создавать комплексным методом. В центре района предлагается построить административные и торговые объекты, а по краям — жилые кварталы. Высотность зданий не более 5 этажей.

№ 5 — 7-й км Балаклавского шоссе — 66,7 га + № 6 — 6-й км Балаклавского шоссе — 91,99 га.

Объединенный участок располагается на бывших землях совхоза «Севастопольского». Категории земель в основном — земли населенных пунктов. Есть выявленные объекты культурного наследия. Предлагается строительство жилого фонда в объеме — 298 тысяч кв. м на участке № 5 и 412 тысяч кв. м на участке № 6. На границе участка 6-го км Балаклавского шоссе расположено кладбище, там согласно проекту предлагается разбить большой парк.

№ 7 — Молочная балка — 147,58 га.

Участок занимает территорию ранее крупной промышленной площадки. Большая часть земель имеет целевое назначение «для целей промышленности». Многие участки принадлежат Министерству обороны РФ. В центре участка — большой недостроенный общественный парк.

Не утвержденным остался участок №2 в районе Красной горки. Проектировщиками он был назван самым сложным и дорогим в реализации, кроме того, против застройки этой территории выступил депутат Вячеслав Горелов.

В целом же, в рамках комплексного развития территорий прежде всего предполагается создание нового жилья, в том числе служебного. При этом в будущих районах также должны появиться социальные объекты: школы, детские сады и больницы, а также торговые и офисные центры, создание которых увеличит количество рабочих мест. Предполагается, что их строительство будет частично оплачено инвесторами.

В то же время губернатор подчеркнул, что обсуждение проектов не означает их моментальную реализацию. По его словам, эти территории должны быть зарезервированы под комплексное развитие и защищены от неуподоряченной застройки. Наибольшая угроза, по его мнению, нависает над территорией в районе Сапун-горы, сейчас она находится в частных руках и рискует превратиться в новый Фиолент – территорию бесконтрольно застроенную частными домами.

Подобная ситуация, по словам директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова, уже начинается на Северной стороне, где планируют возвести новый правительственный квартал.

В тексте использованы материалы: Форпост

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