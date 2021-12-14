Происшествия
В Симферополе изуродовали вход в кинотеатр «Космос»
В Симферополе регулярно орудуют вандалы, исписывают фасады зданий и домов. На этот раз внимание уличных «художников» привлек кинотеатр «Космос» — на окнах у входа в здание появилось огромное граффити.
Фото опубликовала возмущенная жительница Симферополя в соцсетях.
«Я очень расстроилась, когда вандалы разрисовали наш новенький вход в подвал. И тут вдруг такое на кинотеатре «Космос», который встречает гостей по дороге из аэропорта на ЮБК», — негодует горожанка.
Справка: Кинотеатр «Космос» построен в 1967 году.
В год Олимпиады в Москве (1980 г.), рядом с «Космосом» в самолете появился детский кинотеатр «Илюша». До наших дней этот уникальный детский кинотеатр не сохранился.
В 90-е гг. XX в. самолет распилили на металлолом. В начале 2000-х годов была произведена реконструкция кинотеатра.
В 2012 г. архитектурная мастерская «qbarchitecture» спроектировала современный «Концерт-Холл Космос», на месте кинотеатра. Однако, проект остался невостребованным.
В 2015 г. на площади перед кинотеатром «Космос» установили памятники летчику-космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву.
В данный момент кинотеатр не работает.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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