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Происшествия

В Симферополе изуродовали вход в кинотеатр «Космос»

В Симферополе регулярно орудуют вандалы, исписывают фасады зданий и домов. На этот раз внимание уличных «художников» привлек кинотеатр «Космос» — на окнах у входа в здание появилось огромное граффити.

Фото опубликовала возмущенная жительница Симферополя в соцсетях.

«Я очень расстроилась, когда вандалы разрисовали наш новенький вход в подвал. И тут вдруг такое на кинотеатре «Космос», который встречает гостей по дороге из аэропорта на ЮБК», — негодует горожанка.

Справка: Кинотеатр «Космос» построен в 1967 году.

В год Олимпиады в Москве (1980 г.), рядом с «Космосом» в самолете появился детский кинотеатр «Илюша». До наших дней этот уникальный детский кинотеатр не сохранился.

В 90-е гг. XX в. самолет распилили на металлолом. В начале 2000-х годов была произведена реконструкция кинотеатра.

В 2012 г. архитектурная мастерская «qbarchitecture» спроектировала современный «Концерт-Холл Космос», на месте кинотеатра. Однако, проект остался невостребованным.

В 2015 г. на площади перед кинотеатром «Космос» установили памятники летчику-космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву.

В данный момент кинотеатр не работает.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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