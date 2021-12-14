Коронавирус в Крыму
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В Севастополе студентов за прививки от COVID-19 поощряют деньгами
фото © rg.ru
Севастопольский государственный университет финансово поощряет студентов, прошедших вакцинацию от COVID-19.
Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал первый проректор СевГУ Денис Ярыгин.
«Эта мера введена во многих регионах страны, и мы не исключение. Мы решили в этом году всем студентам, которые вакцинируются, оказать материальную помощь в размере 1000 рублей. Надеемся, что в следующем году мы продолжим, может, с другими мерами стимуляции, но с поощрением», - рассказал Ярыгин.
И подчеркнул, что материальное стимулирование отразилось на количестве вакцинированных обучающихся - оно выросло более чем в пять раз.
«До введения материального поощрения у нас был вакцинировано 5% студентов, после – 27%», - добавил проректор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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