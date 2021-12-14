Происшествия
В Севастополе при дорожных работах открылись подземелья времен войны
фото © sevastopol.su
Подземные галереи располагаются в районе 11-й береговой батареи. Речь может идти как о гражданских укрытиях, так и о подземном госпитале.
Объекты времен Второй мировой войны были выявлены во время дорожных работ на улице Адмирала Владимирского – напротив 11-й береговой батареи.
«При производстве работ по капитальному ремонту улицы Адмирала Владимирского было предусмотрено обустройство подпорной стены. При разработке грунта обнажились подземные гроты, судя по всему времен второй обороны Севастополя», – рассказал мастер производственного участка ООО «Дорожник» Артем Лихошерст.
По его словам, раньше он слышал от местных жителей, что здесь был подземный госпиталь и другие помещения. «Но не думал, что они будут располагаться так близко», – подчеркнул он.
Два объекта уже осмотрел севастопольский реставратор Анатолий Пряшников.
«В одной из потерн обнаружено много вещей гражданского назначения: сумки, коньки, ботинки, печи, ложки, кружки, лопата, грабли. Скорее всего, здесь во время войны прятались жители города. Возможно, это послевоенная свалка, но не похоже», – сказал он.
Самая интересная находка – подземное помещение с перекрытием из шпал и рельс.
«В этом помещении высокий уровень воды. В настоящий момент туда можно попасть только в гидрокостюме. Предназначение этого объекта пока непонятно. Там может быть все что угодно. Здесь в период 1941–1942 годов было много фортификационных сооружений, подземных укрытий», – добавил Пряшников.
Во время Второй мировой войны в массиве батареи располагались командный пункт Береговой обороны главной базы Черноморского флота и штаб Приморской армии. Фактически из казематов батареи осуществлялось руководство второй обороной Севастополя.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште на «зебре» сбили ребенка. Десятилетний ребенок получил травмы в результате наезда легкового автомобиля в Алуште.
Пенсионерка попала под колеса иномарки в Крыму. Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Саках, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Из горящей многоэтажки в Севастополе эвакуировали людей. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Севастополе, эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.
Сколько пешеходов погибли в Севастополе с начала года. За 11 месяцев текущего года в Севастополе произошло 191 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 188 получили ранения.
В Севастополе при дорожных работах открылись подземелья времен войны фото
Подземные галереи располагаются в районе 11-й береговой батареи. Речь может идти как о гражданских укрытиях, так и о подземном госпитале.
Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой
В связи с работами подрядной организации по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах в период с 23:00 14.12.2021г. до 06:00 15.12.2021г. и с 23:00 15.12.2021 до 6:00 16.12.2021 возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовика
На складе известного интернет-магазина Wildberries в Гурзуфе водитель решил ускорить процесс разгрузки посылок — коробки с товаром стал выкидывать прямо из машины.
10 декабря
Главу Сакского горсовета отправили в отставку
Председатель Сакского городского совета Елена Минакова ушла в отставку, досрочное прекращение ее полномочий депутаты согласовали на внеочередной сессии горсовета.