В Севастополе при дорожных работах открылись подземелья времен войны

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Подземные галереи располагаются в районе 11-й береговой батареи. Речь может идти как о гражданских укрытиях, так и о подземном госпитале.

Объекты времен Второй мировой войны были выявлены во время дорожных работ на улице Адмирала Владимирского – напротив 11-й береговой батареи.

«При производстве работ по капитальному ремонту улицы Адмирала Владимирского было предусмотрено обустройство подпорной стены. При разработке грунта обнажились подземные гроты, судя по всему времен второй обороны Севастополя», – рассказал мастер производственного участка ООО «Дорожник» Артем Лихошерст.

По его словам, раньше он слышал от местных жителей, что здесь был подземный госпиталь и другие помещения. «Но не думал, что они будут располагаться так близко», – подчеркнул он.

Два объекта уже осмотрел севастопольский реставратор Анатолий Пряшников.

«В одной из потерн обнаружено много вещей гражданского назначения: сумки, коньки, ботинки, печи, ложки, кружки, лопата, грабли. Скорее всего, здесь во время войны прятались жители города. Возможно, это послевоенная свалка, но не похоже», – сказал он.

Самая интересная находка – подземное помещение с перекрытием из шпал и рельс.

«В этом помещении высокий уровень воды. В настоящий момент туда можно попасть только в гидрокостюме. Предназначение этого объекта пока непонятно. Там может быть все что угодно. Здесь в период 1941–1942 годов было много фортификационных сооружений, подземных укрытий», – добавил Пряшников.

Во время Второй мировой войны в массиве батареи располагались командный пункт Береговой обороны главной базы Черноморского флота и штаб Приморской армии. Фактически из казематов батареи осуществлялось руководство второй обороной Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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