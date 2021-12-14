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В Севастополе арбитражный суд отказался закрыть дельфинарий
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В понедельник 13 декабря, Арбитражный суд Севастополя отказал властям в иске против владельцев дельфинария в Артбухте.
20 октября 2020 года власти в лице Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Центр эффективного использования собственности города» подали иск в Арбитражный суд Севастополя. ГУП просило взыскать с дельфинария почти 592 тысячи рублей пени. Требовали также освободить помещения – два бассейна, производственные здания, кормокухню и кассу.
Суд начал рассматривать дело в упрощенном порядке. После вступления в разбирательство правительства Севастополя и Департамента по имущественным и земельным отношениям упрощенный порядок отменили. Разбирательство пошло обычным путем, почти двадцать раз рассмотрение дела откладывали. Несколько заседаний провели в закрытом режиме.
13 декабря суд отказал правительству Севастополя в очередном ходатайстве об отложении дела и вынес решение – в иске отказать, во встречном иске к властям также отказать. Решение может быть обжаловано в апелляции.
Ранее дела по закрытию дельфинария рассматривали другие суды.
5 августа 2020 года природоохранный прокурор подал иск в Ленинский районный суд Севастополя против ООО «Страна Дельфиния» и ООО «Дельфиния». Третьими лицами в суде участвовали пять субъектов, в том числе Севприроднадзор, ГУП «Центр эффективного использования собственности города», управление по надзору в сфере природопользования.
В августе 2020 года прокуратура организовала проверку деятельности предприятий, которые занимаются организацией представлений с участием морских млекопитающих. Представления проводят в центре Севастополя на Набережной Корнилова.
В результате проверки прокуроры обнаружили, что у предприятия нет договора на водопользование. Отсутствовала также документация на происхождение и безопасность кормов для животных.
11 декабря 2020 года своим решением Ленинский районный суд Севастополя отказал природоохранной прокуратуре в удовлетворении иска. Тогда ГУП «Центр эффективного использования собственности города» было третьим лицом.
Дельфинарий в Артбухте Севастополя создали в 1997 году. Инициатива создания дельфинария принадлежала бывшим военным. В 2008 году на базе дельфинария начала работать лаборатория и Центр по спасению морских животных. Воду для дельфинов очищали современными фильтрами.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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