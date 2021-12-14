Власть
В лесу под Алуштой устроили свалку автопокрышек
Жители Алушты в лесу неподалеку от города обнаружили выброшенные автошины.
Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.
Пользователи высказали различные предположения по поводу сложившейся ситуации.«Никто не хочет решать эту проблему. Доходим до абсурда, чтобы оставить шины на шиномонтажке, нужно еще и заплатить. А почему бы в степях Крыма не построить перерабатывающий завод, а в городах и селах, приемные пункты? И решилась бы проблема с загрязнением и захламлением нашей экологии».
«Для мотокросса готовят трассу».
«Мотокросс там не проходит. Это какой-то шиномонтаж выбросил, чтобы не платить за утилизацию».
«Просто кому-то лень выкинуть в мусор».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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