В Крыму пенсионерам без QR-кода отменят льготный проезд в электричках

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В Крыму региональным льготникам старше 60 лет будут оформлять льготные билеты на проезд в пригородных поездах только при наличии QR-кодов.

Об этом сообщается на официальном сайте Южной пригородной пассажирской компании.

По данным пресс-службы ЮППК, такой порядок вступает в силу с 15 декабря. Отмечается, что основанием для предоставления льготы будет сертификат или QR-код о прохождении антиковидной вакцинации. Кроме того, на льготные билеты по-прежнему могут рассчитывать пенсионеры, переболевшие коронавирусом - это обстоятельство также придется подтвердить сертификатом о перенесенном в течение последних 6 месяцев COVID-19 или соответствующим QR-кодом.

Ранее Госдума направила законопроект о введении QR-кодов на транспорте в регионы и профильные ведомства для анализа, после чего его должен был рассмотреть комитет по здравоохранению.

Как стало известно 13 декабря, законопроект решили снять с рассмотрения Госдумы. Решение связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством, также учитывалось мнение регионов и россиян.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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