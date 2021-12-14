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Бизнес

В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 518 рублей

11:55 вторник, 14 декабря 2021

Согласно данным Крымстата, в ноябре 2021 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 518 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб., дешевле всего в Симферополе - 467 руб.).

За год (в сравнении цен ноябрем 2020) стоимость обедов выросла на 3%. За три года стоимость обедов выросла на 38%.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму сейчас обходится 2790 рубля (дороже всего в Ялте - 2943 руб., дешевле всего в Евпатории - 2540 руб.). За год стоимость ужина выросла на 7%, за три года на 28%, за четыре года - на 70%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в ноябре в среднем по Крыму 71 рубль. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 118 рублей (дороже всего в Евпатории - 119 руб., дешевле всего в Ялте - 95 руб.).

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