В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто

Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Крыму, ДТП произошло сегодня утром.

«14 декабря в 6.50 в районе села Левадки Симферопольского района произошло столкновение автомобилей Suzuki и Haval, в результате которого автомобили получили механические повреждения», – говорится в сообщении.

После столкновения водитель автомобиля Haval пошел к автомобилю второго участника аварии.

«По возвращении к своему транспортному средству, при следовании по проезжей части, на него был совершен наезд водителем автомобиля Opel Kadett. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», – уточнили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы опубликовали фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что один из автомобилей после ДТП развернуло поперек проезжей части.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пенсионерка попала под колеса иномарки в Крыму. Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Саках, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Из горящей многоэтажки в Севастополе эвакуировали людей. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Севастополе, эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.

Сколько пешеходов погибли в Севастополе с начала года. За 11 месяцев текущего года в Севастополе произошло 191 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 188 получили ранения.

Один человек пострадал при столкновении легковушки с автобусом в Симферополе. Спасатели деблокировали мужчину, пострадавшего при столкновении легкового автомобиля с автобусом в центре Симферополя.