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Происшествия

В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто

15:07 вторник, 14 декабря 2021

Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Крыму, ДТП произошло сегодня утром.

«14 декабря в 6.50 в районе села Левадки Симферопольского района произошло столкновение автомобилей Suzuki и Haval, в результате которого автомобили получили механические повреждения», – говорится в сообщении.

После столкновения водитель автомобиля Haval пошел к автомобилю второго участника аварии.

«По возвращении к своему транспортному средству, при следовании по проезжей части, на него был совершен наезд водителем автомобиля Opel Kadett. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», – уточнили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы опубликовали фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что один из автомобилей после ДТП развернуло поперек проезжей части.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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