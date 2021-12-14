В Крыму арестовали водителя, сбившего на обочине детей

В Крыму на два месяца взяли под стражу водителя, сбившего двух детей, один из которых умер в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

По материалам следствия, 12 декабря в селе Краснолесье Симферопольского района 38-летний пьяный водитель джипа Acura MDX не справился с управлением и наехал на пешеходов на обочине дороги.

Ими оказались дети. Девочка 2007 года рождения скончалась от критических травм в больнице, а мальчик 2008 года рождения госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Прокуратура контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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