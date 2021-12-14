Происшествия
В Алуште на «зебре» сбили ребенка
Десятилетний ребенок получил травмы в результате наезда легкового автомобиля в Алуште.
Об этом сообщили в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. ДТП произошло в Алуште накануне днем.
«В 13.20 водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил наезд на пешехода, девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в Госавтоинспекции, добавив, что ребенок получила травмы, девочку передали медикам.
В ГИБДД призывают водителей соблюдать правила безопасности, снижать скорость перед переходами, а пешеходов при выходе на проезжую часть просят убедиться в отсутствии автомобилей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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