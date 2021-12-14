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Отдых

Цирк-шапито будет давать представления в Ялте

18:59 вторник, 14 декабря 2021
Ялта

Цирк-шапито добавит праздничной атмосферы в Ялте в дни новогодних каникул.

Постановление о согласовании места установки конструкции на территории муниципального образования подписала глава администрации города Янина Павленко.

«Размещение цирка-шапито «Феникс» предусмотрено на улице Киевской напротив троллейбусной остановки «5-й квартал», – уточняется в документе.

При этом в нем отмечается, что разрешение на установку развлекательного заведения согласовывается «с целью улучшения обслуживания населения и гостей города».

Согласно постановлению, цирк-шапито будет давать представления с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Его владельцу городские власти предписали заключить договоры на вывоз ТКО, проводить ежедневную уборку территории, прилегающей к объекту, соблюдать санитарные нормы и правила благоустройства, во время представлений соблюдать пожарную и техногенную безопасность, охрану общественного порядка, а также «обеспечить оказание услуги по организации культурно-досуговых мероприятий в цирке строго в соответствии с указом главы Республики Крым от 17.03.2020 №63-у «О введении режима повышенной готовности на территории РК (с изменениями и дополнениями)».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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