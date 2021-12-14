Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой

фото © Новости Крыма

В связи с работами подрядной организации по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах в период с 23:00 14.12.2021г. до 06:00 15.12.2021г. и с 23:00 15.12.2021 до 6:00 16.12.2021 возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения будут действовать с 14 по 15 декабря по следующим адресам: ул. Киевская (частично) от 115 до 189, ул. Ростовская, ул. Кечкеметская (частично), ул. Никанорова, ул. Славная, ул. Любимая, ул. Л.Чайкиной, ул. Смольная, Садовая, Трамвайный пер, ул. Полевая, ул. Репина, пер. Подводников, ул. Автомагистральная, пер. Краснооктябрьский, ул. Шалфейная, ул. Вишневая, ул. Камская, ул. Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки.

А также ул. Набережная, ул. Павленко, ул. А. Невского, ул. Гагарина, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, 15 декабря с 9 до 18 не будет воды в связи с производством работ по переключению водопроводной линии на ул. Репина.

16 декабря 2021 будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Общественная, ул. Чонгарская, ул. Свободная, ул. Репина, ул.Московская (частично), ул.Полевая, а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе изуродовали вход в кинотеатр «Космос». В Симферополе регулярно орудуют вандалы, исписывают фасады зданий и домов. На этот раз внимание уличных «художников» привлек кинотеатр «Космос» — на окнах у входа в здание появилось огромное граффити.

В лесу под Алуштой устроили свалку автопокрышек. Жители Алушты в лесу неподалеку от города обнаружили выброшенные автошины.

Феодосия получит воду из новых водозаборов в следующем году. Тракт протяженностью 156 километров пройдет от места сброса жидкости в Северо-Крымский канал до Феодосии, Керчи и пяти насосных станций.

Главпочтамт Севастополя несет угрозу прохожим и посетителям. В Севастополе есть объекты культурного наследия, которые опасны для окружающих — такое мнение прозвучало во время отчета перед заксобранием главы Севнаследия Ирины Масликовой.