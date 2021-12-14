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Водный кризис

Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой

13:52 вторник, 14 декабря 2021
Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой

фото © Новости Крыма

В связи с работами подрядной организации по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах в период с 23:00 14.12.2021г. до 06:00 15.12.2021г. и с 23:00 15.12.2021 до 6:00 16.12.2021 возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения будут действовать с 14 по 15 декабря по следующим адресам: ул. Киевская (частично) от 115 до 189, ул. Ростовская, ул. Кечкеметская (частично), ул. Никанорова, ул. Славная, ул. Любимая, ул. Л.Чайкиной, ул. Смольная, Садовая, Трамвайный пер, ул. Полевая, ул. Репина, пер. Подводников, ул. Автомагистральная, пер. Краснооктябрьский, ул. Шалфейная, ул. Вишневая, ул. Камская, ул. Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки.

А также ул. Набережная, ул. Павленко, ул. А. Невского, ул. Гагарина, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, 15 декабря с 9 до 18 не будет воды в связи с производством работ по переключению водопроводной линии на ул. Репина.

16 декабря 2021 будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Общественная, ул. Чонгарская, ул. Свободная, ул. Репина, ул.Московская (частично), ул.Полевая, а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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