Сотрудница офиса микрозаймов в Крыму обворовала свое место работы

В Симферополе сотрудники полиции по «горячим следам» задержали женщину, подозреваемую в присвоении денежных средств своего работодателя, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило сообщение от руководителя микрокредитной организации о том, что из офиса пропали деньги в сумме около 70 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали 30-летнюю жительницу Симферопольского района, работающую кредитным экспертом в организации заявителя.

«Женщина чистосердечно призналась в совершении преступления. С ее слов, все присвоенные деньги она потратила на погашение личных кредитных займов», – уточнили в МВД.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

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