Сколько пешеходов погибли в Севастополе с начала года

За 11 месяцев текущего года в Севастополе произошло 191 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 188 получили ранения.

Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Как уточнили в ведомстве, половина таких происшествий случилась непосредственно на пешеходных переходах.

В этих ДТП три человека погибли и 95 пострадали.

«Самое большее количество наездов произошло по вине водителей – 136 фактов, два человека погибли и 137 были доставлены в медицинские учреждения. Пешеходы тоже часто нарушают ПДД и становятся участниками дорожных аварий. За 11 месяцев по их вине произошло 56 ДТП, в которых пять человек погибли и 52 были травмированы», – рассказали в ГИБДД.

При этом дети стали участниками 56 дорожных происшествий, в которых один подросток погиб и 54 получили травмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан по ночам пугают уличные пьяницы. Коронавирусная безысходность заставляет многих хвататься за бутылку.

В газовый модуль в Симферопольском районе въехал автомобиль. В районе села Заречное Симферопольского района водитель легкового автомобиля Peugeot съехал с дороги и столкнулся с газовым модулем.

В Крыму во время матча умер хоккеист. В Крыму во время матча скончался игрок хоккейной команды «Сарматы» Александр Фролов.

В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку. Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.