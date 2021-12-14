Происшествия
Сколько пешеходов погибли в Севастополе с начала года
За 11 месяцев текущего года в Севастополе произошло 191 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 188 получили ранения.
Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Как уточнили в ведомстве, половина таких происшествий случилась непосредственно на пешеходных переходах.
В этих ДТП три человека погибли и 95 пострадали.
«Самое большее количество наездов произошло по вине водителей – 136 фактов, два человека погибли и 137 были доставлены в медицинские учреждения. Пешеходы тоже часто нарушают ПДД и становятся участниками дорожных аварий. За 11 месяцев по их вине произошло 56 ДТП, в которых пять человек погибли и 52 были травмированы», – рассказали в ГИБДД.
При этом дети стали участниками 56 дорожных происшествий, в которых один подросток погиб и 54 получили травмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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