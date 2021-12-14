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Развожаев пригрозил закрыть предновогоднюю торговлю в Севастополе

Развожаев пригрозил закрыть предновогоднюю торговлю в Севастополе

фото © Новости Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал условия, на которых будет готов позволить полноценную предновогоднюю торговлю в регионе всем предпринимателям.

Об этом он сообщил на аппаратном совещании правительства после доклада представителя Роспотребнадзора о ситуации с вакцинацией в регионе.

По словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Анны Мелюх, город заметно отстает в темпах обязательной вакцинации, которая касается сотрудников предприятий и учреждений, тесно связанных с людьми и оказанием услуг.

Мелюх подчеркнула, что работающие в этих сферах деятельности коллективы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, должны быть привиты на 80% до конца 2021 года.

Тогда как на сегодняшний день – к середине декабря – в Севастополе в сфере торговли и транспорта вакцинировано только 50% сотрудников, в сфере культуры и ЖКХ порядка 60%, а в сфере бытовых услуг – 70%.

«Я прошу обратить на это внимание и до конца декабря достигнуть восьмидесяти процентов вакцинации», – заключила Мелюх.

Комментируя сказанное главным санитарным врачом региона, губернатор заявил о намерении принимать меры, действуя, возможно «непопулярно», но так, как того требует сложившаяся ситуация. В частности в торговле.

«Если не выполнят условия главного санитарного врача, новогодней торговли не будет у них. Будем вместе с Роспотребнадзором закрывать и все. Да, непопулярно, некрасиво, но были четкие указания, когда принимали решения о вакцинации отдельных категорий – это понятное требование», – сказал Развожаев.

В заключение обсуждения вопроса он обратился к директору регионального дептранса, распорядившись посмотреть «по отраслям, кто и где не дорабатывает».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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