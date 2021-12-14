Пьяный водитель пытался уйти от погони в Кировском районе Крыма

Сотрудники полиции после погони задержали жителя Кировского района Крыма, который, не имея водительских прав, управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В селе Приветное Кировского района инспектор дорожно-патрульной службы заметил подозрительные маневры, которые осуществлял водитель автомобиля «ВАЗ». Сотрудник полиции подал сигнал об остановке транспортного средства, однако водитель проигнорировал требования инспектора ДПС и продолжил движение», – говорится в сообщении.

Во время погони водитель создал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения. В результате он не справился с управлением, зацепил обочину и съехал с дороги.

«При попытке бежать автонарушитель был задержан инспекторами ДПС. За рулем автомобиля оказался 31-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения. При освидетельствовании алкотестером прибор показал превышение допустимой нормы в пять раз. Также выяснилось, что правонарушитель никогда не получал водительского удостоверения», – уточнили в МВД.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ – невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Мужчине грозит административный арест и штраф. Кроме того, полицейские задержали и отправили на спецстоянку автомобиль нарушителя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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